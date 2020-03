Star Citizen

À défaut de pouvoir fêter la Saint Patrick comme à l'accoutumée, en sortant dans les pubs/bars pour aller lever le coude, une pinte bien remplie à la main, les équipes de CIG vous proposent de le faire avec Star Citizen. Évidemment, qui dit festivité dans ce jeu dit occasion de vendre quelques vaisseaux, car il ne s'agit pas de dévier d'une d'ores et déjà très belle année 2020 en terme de revenus glanés via le financement participatif.Et donc on retrouve trois produits à vendre, le Constellation Phoenix Emerald, l'URSA Rover Fortuna et le P-72 Archimedes Emerald, tous trois pourvus de teintes vertes plus ou moins prononcées. Les packs contenant le Phoenix Emerald sont déjà épuisés (ils étaient vendus 453,18€ en Warbond (donc avec de l'argent frais) et 518,70€ sinon, avec des Store Credits ).Mais il reste tout de même de quoi faire quelques emplettes, petits veinards :- Le P-72 Archimedes Emerald, proposé en LTI pour 38,22€ (en Warbond) et sinon à 43,68€ mais avec 6 mois d'assurance - L'URSA Rover Fortuna est pour sa part vendu à 60,06€ pour 6 mois d'assurance.De quoi faire chauffer la carte bancaire avant l'arrivée prochaine de l'Alpha 3.9 ! Celle-ci est actuellement en test chez leset donc forcément, quelques images ont déjà fuité... Pour le plaisir, en voici une, la suite de ces visuels étant disponible sur le Discord de SC Leaks, discord.gg/scleaks