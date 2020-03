Actu

9 au 13 Mars 2020

https://niindo64.com/2020/03/14/actu-news-jv-semaine-11/



Cérémonies / Shows



Mon article originel

Lundi 9 Mars 2020

News





Divers





10 Mars

12 Mars

Sorties de la semaine (liste non exhaustive)



10/03 : Call of Duty: Warzone (PS4, One, PC)







11/03 : Ori and the Will of Wisps (One, PC)







12/03 : Bless Unleashed (One)







13/03 : My Hero One's Justice 2 (PS4, One, Switch, PC)







13/03 : Nioh 2 (PS4)



Les'est tenue la toute premièrerécompensant le meilleur du jeu vidéo français et international. Organisé par, et à l'inspiration assumé desdu Cinéma et autres équivalents. Le meilleur jeu étantavec 6 prix à lui tout seul. Suivi deavec 2 prix.avec un seul prix. Et pour les jeux étrangers,sont repartis avec 1 prix chacun.Une première en. En raison de la propagation de la pandémie du, l'a pris la décisionà 3 mois de l'évènement. D'après les organisateurs, un évènement entièrementse tiendra à la place durant cette période sans qu'on en sache plus sur la forme et ceux qui y prendront part. Le communiqué complet est àAprès lesdul'année passée, voilà que la firme au plombier s'associe à la marque. Avec une figurine devisiblement connectée, qui pourra évoluer dans des répliques deettous faits de briques. À ce jour, aucune information n'a été communiquée sur leet lade disponibilité.Sorti sur3 ans auparavant,(dont j'ai écrit unla semaine dernière) sortira égalementCette "qui est longtemps restée une légende, et fut le fruit d'une lointaine mais très brève collaboration entreeta été. L’heureux acquéreur de cette console hybride existant en un unique exemplaire, est. Fondateur du siteet collectionneur avéré.À l'occasion du(journée dele),un des designers du jeu(28/04/2020) a rendu hommage au plombier en revisitant à sa sauce lede. Mais cette fois enet à la sauceest téléchargeable sur la pagede l'auteur.Et à l'occasion de lale, une bibliothèque journalistiquea été créé dans le jeu. Œuvre de, le but étant de rendre accessible des ouvrages qui sont censurés dans certains pays du monde. Près deauront été nécessaires à son élaboration.