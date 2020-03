Il n'y a rien a faire, Resident Evil est définitivement une saga qui perdure dans le temps. Si des grands noms du survival-horror ont malheureusement disparu depuis quelques années maintenant (Alone in the Dark, Silent Hill, Project Zero, Dead Space et j'en passe), Resident Evil est la seule série du genre a avoir survécu autant de temps, et c'est sur le site officiel de Capcom, qu'on peut apercevoir que la série a franchi le cap des 25 millions de jeux vendus sur cette génération.Un très bon chiffre donc qui peut facilement grossir avec la sortie toute proche du remake de Resident Evil 3 Nemesis, plusieurs rumeurs confirment également la sortie d'un autre Resident Evil avant la fin de l'année fiscale 2021 (avant mars 2021 pour être précis).Resident Evil 8 ? Resident Evil Revelations 3 ? ou Resident Evil Outbreak au RE Engine ?En tout cas voici les chiffres officiels des jeux vendus sur cette génération.-Resident Evil 0 Remastered = 2,3 millions-Resident Evil 1 Remastered = 2,4 millions-Resident Evil 2 Remake = 5,8 millions-Resident Evil 3 Remake = /////////////////////////////////-Resident Evil CV Remastered = Aucun chiffre disponible (moins d'un million)-Resident Evil 4 Remastered = 1,6 millions-Resident Evil 5 Remastered = 1,6 millions-Resident Evil 6 Remastered = 1,9 millions-Resident Evil 7 = 7 millions-Resident Evil Revelations Remastered = Aucun chiffre disponible (moins d'un million)-Resident Evil Revelations 2 = 2,5 millions-Resident Evil Umbrella Corps = Aucun chiffre disponible (moins d'un million)