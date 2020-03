Ok je vais pas y aller par 4 chemins. Apres avoir fait quelques niveaux. Je me suis dit que je vais me lancer dans du Shaping. J'ai reussis a creer 2 mondes que j'aimerai utiliser. Genre mettre des enemis etc etc dc j'ai cree une sorte de golem sans puppet mais j'arrive pas l'animer du coup faut obligatoirement une puppet pour l'animer ou il y a un autre moyen? et aussi j'aimerai faire un bateau. Dc si par la grace du tout puissant dans sa misericorde et bien sure la bienveillance qui va avec quelqu'un peut me conseiller, ce ne sera pas de refus. Merci d'avance et bonne journee a vous