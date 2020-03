Teasé depuis quelques semaines déjà, Frictional Games a qui ont doit Penumbra, Amnesia The Dark Descent, A Machine for Pigs ou encore SOMA, nous dévoile aujourd'hui leur nouveau jeu qui sera (encore) un jeu d'horreur.



Dîtes bonjour à Amnesia Rebirth, digne suite de Amnesia The Dark Descent sortit en 2007, et oui déjà... A Machine for Pigs n'étant qu'un prequelle à celui ci.



la suite de la saga déjà culte. L'aventure prendra place dans le désert algérien et nous mettra dans la peau d'une certaine Tasi Trianon, pour un « voyage éprouvant à travers la dévastation et le désespoir, la terreur personnelle et la douleur, tout en explorant les limites de la résistance humaine ». Grosse ambiance. Sa quête l'amènera à reconstituer les fragments de son passé, alors qu'elle lutte contre le temps et une mystérieuse créature, sans aucun droit à l'erreur.



Le jeu n'a pas encore de date de sortie précise mais on suppose une sortie à l'automne 2020.