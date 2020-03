Éditeur : Frictional Games

Développeur : Frictional Games

Genre : Horreur

Prévu sur PC/PS4

Date de sortie : Printemps 2020

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais / Russe.

Vous incarnez Tasi Trianon, qui se réveille au beau milieu du désert en Algérie. Plusieurs jours ont passé. D’où venez-vous ? Qu'avez-vous fait ? Où sont les autres ? Retracez vos pas et rassemblez les fragments de votre passé brisé. Voilà votre unique chance de survivre l'horreur implacable qui menace de vous dévorer.« Ne te laisse pas emporter par la colère, ne te laisse pas emporter par la peur. »Le temps joue contre vous. Mettez-vous à la place de Tasi et guidez-la dans sa terreur et sa douleur. Tandis que vous traversez un paysage désolé, vous devrez aussi affronter vos propres espoirs, peurs et amers regrets. Et vous devez malgré tout avancer, pas à pas, tout en sachant que si vous échouez, vous perdrez tout.