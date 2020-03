Je préviens ceux qui serais interessé que je reprendrais le stream du jeu Saint Seiya Omega Ultimate Cosmo sur le mode histoire en proposant la version traduction française par Archange de saint seiyapedia.Pour rappel, ce mode histoire a été écrit par les scenaristes de la série et se passe entre l'épisode 23 et 24 de cette dernière.Le stream commencerai aux alentour de minuit.lien vers les traduction d'archange sur saintseiyapedia

posted the 03/06/2020 at 07:33 PM by kraken