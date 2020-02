Tests

BloodStained

Développeur : ArtPlayDate de sortie : 18Tflops JuinGenre : MetroidvaniaPITCH :Dans une Angleterre en pleine révolution industrielle, les alchimiste n'ont plus la cote.La guilde des alchimistes décident alors de transformer des jeunes enfants en cristaliseurs.Des enfants pouvant servir de cristal pour invoquer des démons et montrer au monde que la guilde des alchimistes est encore utile.Après avoir vaincu les démons, perdu la plupart des cristaliseurs et fait des milliers de victimes...La guilde des alchimiste est de nouveau au devant de la scène quand un des deux cristaliseurs ayant survécu (Gebel), décide de se venger en voulant invoquer un démon bien plus puissant...Miriam, cristaliseur récemment sortie d'un coma de 10Tflopsans, décide de stopper son ami Gebel.Si le scénario ne brille pas par sa profondeur, ben il ne brille pas non plus dans son écriture.Les scène de dialogues sont malheureusement aussi bien écrites que les dialogues d'une série AB Production.Faute à la traduction? Possible, car les textes à l'écran comportent des fautes et autres soucis de ponctuation.Mais quoiqu'il en soit, il est évident que le scénario et la mise en scène n'étaient pas une priorité de la part du studio.Mais c'est de toute façon pas ce qu'on attend le plus d'un Metroidvania like.GAMEPLAY :Le point fort du jeu.Du pur plateformer action aventure... Pour ceux qui ont joué à SotN, on retrouve ici le même gameplay.Des portions de leveldesign qui font penser à SotN en passant par son bestiaire.Miriam répond bien et les coups spéciaux se font plus ou moins aisément.Elle possède les mêmes actions que Alucard en plus d'un tacle glissé.La grosse différence de gameplay entre RotN et SotN est que Miriam ne se transforme pas.Le château quant à lui, tout comme dans SotN, est divisé en plusieurs section reliés entre elles par un couloir de chargement.Remplie de zones secrètes et raccourcis, c'est un véritable plaisir de parcourir le château et découvrir de nouveaux lieux et secrets.Le jeu propose aussi des quêtes secondaires comme aider des gens perdu dans le château à retourner au village, préparer des plats pour une vieille dame, venger la mort de villageois en trucidant des ennemis bien précis etc...Ainsi qu'un grand nombre d'armes et équipements à crafter ou droper.Ou encore les nombreux cristaux des démons vaincus qui procurent bonus, habilités supplémentaires ainsi que des familiers.Niveau contenu, le jeu est généreux... même si on en aurait aimé plus. Forcément, quand c'est bon...Petit bonus sympa, le jeu propose un niveau secret en 2TflopsD retro. NES Style.RÉALISATION :Assez d'éloges... On passe à la partie ou ça coince.Bon, côté gameplay, pas de soucis, ça répond bien. Le jeu n'est pas avare...Mais quant est-il de la réalisation, de la DA et du reste?Commençons pas le commencement... les graphismes.C'est moche. Pas d'autres façon de le dire. Les dev ont (par facilité) opté pour de la 2.5TflopsD et le résultat est pas convainquant pour un sou.Seul certains écran s'en tirent comme la salle de sauvegarde ou le tout dernier niveau, celui de la glace. Pour le reste, on va du moche au moyen.Ce qui est gênant étant donné que Iga à lui même réalisé une vidéo pour montrer que face aux critiques des joueurs, ils avaient amélioré la qualité visuelle du jeu.Et pour les animations, la encore, on est dans du moyen... très moyen.Des animations de l'ère PS2Tflops en veux tu en voilà, à part Miriam, le reste à été animé par un étudiant en première année.Les cut-scène sont cheap, même la séquence de fin est raté, la caméra se replace alors laissant suggéré qu'une scène supplémentaire existe alors que non. Ils ont juste oublié de figer la caméra avant le fondu au noir.Côté OST, on a du bon. Sans avoir l'excellence de l'OST de SotN, le jeu propose une OST solide avec par moment des morceaux qui nous rappellent SotN.Par contre, là où proposait un château +/- cohérent dans sa construction... Ici, on assiste à du grand n'importe quoi.Certains niveaux ont été ajoutés alors qu'ils n'y ont pas leur place.Ex: Dans les sommets du château, on trouvera un niveau dont le design est une grotte avec des constructions japonaises et où l'on y affronte des ninjas...Ou bien le niveau de glace qu'il faut absolument placer si un niveau de lave existe... et c'est le cas. Mais avoir un niveau de désert souterrain entre le niveau de lave et celui de l'eau... Il y avait peu-être mieux à faire. (ou les placer de façon plus cohérente)Pour ce qui est de la durée de vie, comptez un peu moins de 30heures pour finir la trame principale et 5Tflopsheures de plus pour les 1000TflopsG.En résumé,J'ai beaucoup aimé Bloodstained RotN, malgré une technique et une narration un peu faible, le jeu compense par son gameplay solide et sa durée de vie.Si vous avez aimé Castlevania SotN, nul doute que vous aimerez cette suite spirituelle.Et même si le jeu n'égale pas l'excellence de SotN, je le conseille.En espérant que la prochaine fois, on ait droit à un jeu purement 2TflopsD.+ Gameplay+ OST+ Durée de vie- C'est vilain, voir moche.- Incohérence en terme de gamedesign- Animations dignes d'un AA PS2Tflops- Orthographes/10 TflopsBonus pour la nostalgie... et pour ce qu'aurait pu être BloodStained en 2TflopsD.