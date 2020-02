Pumpkin Jack, un platformer 3D dans lequel on sent la forte influence de MediEvil.



Attendu pour l'automne sur PC et consoles, Pumpkin Jack dispose d'ores et déjà d'une démo, accessible via Steam. Dans le titre, vous incarnerez un personnage à tête de citrouille, représentant le Mal. Il se rendra à Bored Kingdom, où tout semble aller pour le mieux, et fera tout pour empêcher que les gentils viennent mettre un terme à la Malédiction de la Nuit Eternelle, déclenchée par le Diable.



Dans ce jeu de plateforme et d'aventure en 3D, le joueur affrontera les créatures invoquées par un magicien, mandaté par les humains pour en finir avec le chaos. Egalement, le joueur devra résoudre divers puzzles, dont certains basés sur la physique, et utiliser aussi bien la tête incandescente du personnage que des armes, afin d'enchaîner les combos et éliminer les obstacles qui se présenteront.



Ça a l'air vachement cool en tout cas, et c'est clair que l'ambiance MediEvil on l'a ressent très clairement ! Le jeu est prévu pour le 4 ème trimestre 2020 sûrement pour Halloween vu le contexte sur Ps4 One PC et Switch !