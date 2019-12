Je viens de faire le tour des sites avec son lot de sorties en 2019, de tops, de flops, je pensais que j'avais loupé des bons jeux pour moi, mais non.



Définitivement une année bien terne.



Alors le fait de travailler à temps plein joue surement sur mes attentes en jeux vidéos vu que je n'ai plus trop le temps de jouer, mais death stranding m'a bien prouvé que si je voulais faire des sessions de 3 ou 4h alors que je rentre vers 19h et que le lendemain faut se lever à 6h du matin, c'est que quelque part je suis toujours dans l'attente d'un jeu qui me plonge dans son univers.

Mais que dire des jeux de cette année? Des suites, des univers déjà connus, des remasters, des remakes, des gameplay qu'on a déjà joué mille fois.

On a vraiment de moins en moins de couilles dans le monde du jeu vidéo c'est complètement dingue.



Les tops:



Death stranding: Pour son univers atypique et nouveau, pour son gameplay poussé et progressif, pour sa prise de risque, il est le jeu qui m'a passionné cette année. Et vu l'année 2019, il est largement au dessus du panier, dommage que le panier soit quand même bien pauvre.



resident evil 2: Grand fan du 2 original, le meilleur RE pour moi, le remake est de qualité, un moteur graphique magnifique, un gameplay moderne. Dommage que certains passages restent meilleurs dans l'original, même certaines cinématiques sont meilleurs, et de faire payer les musiques du jeu original m'a foutu la haine.



Les DLC c'est vraiment la pire idée du monde.



astral chain: Une bonne surprise que j'attendais avec appréhension, mais qui réussit à redéfinir le gameplay BTA de platinium games et à le transcender. Au détriment de la caméra plus que jamais incontrôlable. On peut pas tout avoir.



apex legends: Si je m'attendais à jouer autant à un jeu gratuit battle royale. Je jouais vite fait à fortnite, mais dès la sortie d'apex fortnite a disparu de ma console, je ne regrette que les évènements spéciaux de fortnite qui sont quand même bien classes. (merci youtube)



magic arena: Joueur de magic, le jeu est de très bonne qualité.



Les mitigés:



shenmue 3: J'ai arrêté au bout de quelques heures. L'ambiance, l'aspect old school est sympa, ca me dérange pas de faire des allers et retours malgré cette gestion incompréhensible de l'endurance, mais dès que je dois farmer de l'argent pour acheter un truc de merde pour avancer le scenario, mais déjà tu commences à me gonfler sévère, mais en plus quand je dois affronter un mec dans une arène qui est surpuissant et qui me met KO en 3 coups alors qu'il m'en faut 30 (j'imagine) pour le battre, pendant qu'une zone du jeu est inaccessible parce que les méchants m'attendent pour se battre avec moi mais que j'ai pas fait ce que le jeu me dit de faire. Débile.



wolfenstein youngblood: fait avec mon frère en coop, très court, des sœurs débiles avec un humour de merde, un scénario ???, un boss de fin cheaté qui nous a fait lâché le jeu, un système de respawn complètement débile. Au moins on a kiffé buter des nazis avec un bon gameplay pendant moins de 10h. Mais totalement oubliable.



sekiro: Non vraiment, un sous dark souls, sans aucun build, avec un level design à des km du plus mauvais DS, jeu de l'année? Non je comprends pas. Mais j'avoue que je suis mauvais, j'ai pas battu le boss final. Mais j'ai quand même eu le courage d'aller jusqu'au bout, parce que des boss de merde y'en a beaucoup trop. Oui le gameplay est précis et en fait le meilleur jeu de fromsoftware, mais on perd tellement à coté... En fait le plus gros défaut du jeu c'est justement son gameplay: tu peux pas changer de stratégie si jamais tu n'accroches pas au katana, là où on te laisse le choix dans les DS. La pire idée de sekiro.



A faire:



Luigi's mansion 3: j'ai fait les 2 premiers, c'est sympa, mais pas à plein pot. Je commence à saturer des suites.



a plague tale: ca parait pas mal et il est cité dans la plupart des tops.



J'ai essayé d'y rejouer:



sekiro: Des mois après avoir avoir échoué contre le boss final, j'ai recommencé le jeu pour voir si j'avais pas loupé des trucs: Et puis rapidement le level design linéaire, le coup des ennemis que tu ne peux battre sans avoir la bonne compétence, ca m'a soulé d'une force. Aucune rejouabilité. Alors que c'est la force des darksouls.



god of war: Décidement, encore un simili dark souls. Alors deja le mode god of war est tellement mal branlé... Et puis j'ai fait un NG+, et vraiment kratos est vraiment devenu une fiotte sans nom, c'est juste abusé. Si on enlève les finish et les cinématiques, kratos est aussi bad ass qu'un lémurien devant un lion. Ca fait mal de voir un dieu qui defoncait des boss immenses se faire poutrer par un random zombie. (encore plus flagrant en mode god of war où tu dois affronter des dizaines de mobs alors que t'as débloqué aucune compétence qui pourrait aider -> progression: zero)



horizon zero dawn: Je comprends mieux que les défauts de death stranding: le moteur de jeu est beau, mais la physique est vraiment à chier. Et ce gameplay vraiment décevant... par exemple, quand je repense aux points d'accroche jaune dégueulasse alors que zelda botw te permet de grimper partout, c'est bien ridicule pour un jeu AAA...



le flop:



outward: Le jeu hype sur pc a un moment, j'ai joué 2h et je l'ai désinstallé. J'ai pas l'habitude de jeter l'argent par les fenêtres, mais là j'ai le sentiment d'une escroquerie sans nom.



Jeux attendus en 2020:



cyberpunk 2077: Après le GOTG the witcher 3, beaucoup beaucoup d'attente sur ce jeu.



last of us 2: Si c'est aussi bon que le premier, ca serait déjà parfait.



zelda botw 2: Le futur GOTG qui va remplacer le GOTG BOTW.