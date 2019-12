Je ne sais pas si ça a déjà été partager mais voici le theme officiel du Nemesis dans Resident Evil 3 Remake.Cette musique est écoutable a la fin de la course-poursuite quand Jill sprint dans le couloir en feu pour échapper au Nemesis au début du trailer d'annonce du jeu, ce même thème est présent pile quand Kawata présente le Nemesis dans la petite vidéo de gamaplay, enfin cette musique est présente sur le thème PS4 pre-order pour ceux qui l'ont précommandé en version dématérialisée.Inutilement de dire que malgré des modifications le theme a beaucoup de ressemblance avec celui de la version PS1 et que ça nous promet de très belles courses-poursuites, un theme qui se veut plus fidèle contrairement a celui de MR.X dans Resident Evil 2 Remake.Voici le theme de Nemesis version 2020, bonne écoute :PS: Aucune info pour l'instant sur l'OST 1999 en bonus pour le remake, dommage...

Who likes this ?

posted the 12/24/2019 at 11:49 AM by marchand2sable