Yop les gens ! Vous avez froid pas vrai ? Il est donc temps de vous réchauffer un peu avec mon top 10 des niveaux préférés de feu/volcan dans les JV ! On continue notre lancée après avoir fais le désert et la glace, place au chaleur étouffante ! Bien entendu ce top est subjectif comme d'habitudeLe spoil est probable dans ce top donc a vos risques et périls, vous voilà prévenu !10/ Mont Corona (Super Mario Sunshine)On commence ce top avec le final level de Super Mario Sunshine, avec une ambiance qui change radicalement du soleil et de ces plages. Non, ici, on parle du Mont Corona, une succession de plate forme toutes plus ardues les unes que les autres, pour enfin "naviguer" sur la lave en barque à l'aide de votre J.E.T. Un très bon niveau avec un bon challenge, il ne sera pas aisé d'y parvenir facilement !9/ Caverne du Dragon (Zelda Wind Waker)Le tout premier donjon du jeu, assez facile mais juste génial à parcourir, l'ambiance y est top mais également la musique ! Puis le fais d'alterner intérieur et extérieur a quelques chose de vraiment sympa. Le boss final du donjon est également un des meilleurs du jeu !8/ Mont Fondu (Spyro a Heroes Tail)Encore un Spyro pour ce top 10 avec le Mont Fondu, l'avant dernier niveau du jeu. Un niveau vraiment sympa à parcourir et vraiment pas évident, notamment à cause de ces saletés de diablotin de feu qui vous envoie des boules de feu et où il faut être assez proche pour les vaincre. Vous devrez aussi aider une hyène à débarrasser des géants de son village détruit, ce qui ne sera pas une mince affaire. Un niveau assez fun, long et plutôt difficile, comme je les aime quoi7/ Monde 8 Volcan (DK Country Returns)Bon je triche un peu j'avoue car on parle de niveau dans ce top mais je pouvais pas les départager ici. Le monde 8 de DKCR est vraiment retord ! Lave en fusion, boules de feu mais aussi chariot sur rail avec plate forme qui s'effondre au dessus de la lave, la musique y est également top et d'ailleurs je trouve qu'il y'a certaine similitude avec celles de Metroid Prime, normal Rétro Studio x)6/ Temple du Point Tellurique du Volcan (StarFox Adventure)Encore ce bon vieux Fox Mcloud dans ce top ! Le TDPTDV est un niveau vraiment cool avec des phases de plate forme au dessus de la lave, des énigmes mais aussi beaucoup de combats contre des adversaires armés jusqu'aux dents ! La musique y est également vraiment cool, bref un niveau qu'on prends vraiment plaisir à traverser ![video]http://youtu.be/-mhCdAwGdpU[/video]5/ Quartier Général Hoodlums (Rayman 3)L'avant dernier niveau de Rayman 3 est un régal à parcourir, c'est le QG des Hoodlums comme son nom l'indique. Des caisses empilées au dessus de la lave, des tapis roulant, des tonneaux explosif, bref tout est mis à disposition pour faire baver ce pauvre Rayman. Sans parler de la course poursuite absolument incroyable avec la lave qui monte à la toute fin avec André qui se fout de notre gueule !4/ Iron Keep (Dark Souls 2)Un jeu de FromSoftware pour la quatrième place ! Un château quasiment entièrement submergé par la lave ! Et peut être un des niveaux les plus dur du jeu avec des ennemis extrêmement coriace, des recoins dans tout les sens, plusieurs passages où il est facile de s'y perdre, et une ambiance très oppressante font que ce niveau est clairement dans mon top 10 sans problème.3/ Mer de Lave (Super Mario Galaxy 2 )Un petit bijou artistique trône à la 3 ème place du podium avec la Mer de Lave de SMG 2 ! Déjà la musique est absolument fabuleuse, et ces monstres de lave qui nous tombes sur la gueule sont juste super bien fait quoi ! Et puis techniquement c'est juste superbe, la lave est super bien faite, les couleurs sont juste trop bien choisis bref un régal !2/ Mine Goron (Zelda Twilight Princesse)La médaille d'argent reviens à TP avec la genialissime mine Goron ! Ce qui m'a avant tout marqué dans ce donjon, c'est l'objet que l'on obtient a savoir les bottes de plombs qui permettent la gravité et avoir la tête en bas au dessus de la lave, juste une idée géniale je trouve ! Que dire aussi du combat de titan au dessus de la lave contre un Goron géant en armure ? Pour finir en apothéose dans les profondeurs de la mine pour affronter Le boss retenu prisonnier et le terrasser ! Malheureusement bien trop simple le boss... Un niveau absolument incroyable qui se devait de figurer dans mon top.1/ Temple du Feu (Ocarina of Time)Le number One revient encore à un Zelda avec le TDF de OOT. Que dire ? Bah j'aime absolument tout dans ce level. La façon d'y accéder, le level design, la musique très oppressante, l'objet que l'on récupère est vraiment cool aussi, et la tunique Goron nécessaire pour supporter les trop grandes chaleurs a juste trop la classe ! Et le dragon que l'on affronte à la fin est juste méga classe (mais bien trop simple encore une fois) sans parler que c'est un des donjons les plus difficiles du jeu, surtout en Master Quest !Voilà pour ce top 10, j'espère qu'il vous aura plu, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire le votre ! Je conçois qu'il y'a beaucoup beaucoup de Nintendo dans ce top mais que voulez vous, c'est juste les best quand il s'agit de faire des niveaux centrés sur la lave, notamment dans les donjons de Zelda qui sont juste incroyable !A bientôt pour un prochain top 10 mais je sais pas encore sur quoi x)UP : Votez pour le prochain top 10 !- Top 10 de mes boss préférés de Bloodborne- Top 10 des quêtes que je préfère dans TW3- Top 10 de mes niveaux de jungle/forêt préféré dans les JV- Top 10 de mes niveaux urbains que je préfère dans les JV- Top 10 des boss que je trouve les plus difficiles dans BloodborneMerci !