Alors je tiens d'abord à préciser que c'est un article TOTALEMENT subjectif. Et aussi que je ne suis pas entrain de dire que les openings du studio Pierrot sont radicalement supérieurs à ceux d'autres studios. Non pas du tout. D'ailleurs mon opening préféré de tous les temps vient de Wit Studio. C'est juste que j'ai remarqué que les openings des animés du Studio Pierrot sont souvent très bons que ce soit la musique ou la façon dont c'est chorégraphié.

