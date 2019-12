Voilà ce qu'il faut pour faire tourner le jeu avec le minimum syndical, ce qui devrait tout de même vous conférer quelque chose de sympathique au niveau des rétines :Configuration Minimale pour Resident Evil 3 PC :OS : Windows 7/8.1/10 (64 bits uniquement)Processeur : Intel Core i5 - 4460 ou AMD FX-6300RAM : 8 GoCarte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 760 ou AMD Radeon R7 260xDirectX : Version 11Une petite GTX 760 pour faire fonctionner le jeu (ou sa nemesis la Radeon R7 260x) c'est clairement du pain béni.Merci au RE Engine donc qui est toujours aussi peu gourmand en ressources pour une performance graphique de très hautes volé.Pour mémoire le remake de Resident Evil 3 qui a chamboulé le cœur de millions de fans, sera disponible le 3 avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC.

Like

Who likes this ?

posted the 12/18/2019 at 07:36 PM by marchand2sable