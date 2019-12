Persona 5 Royal la semaine dernière, Atlus West a annoncé que le jeu prendrait officiellement en charge les sous-titres français, italien, allemand et espagnol pour la première fois de la série. Voici le Communiqué de presse :ATLUS, le développeur derrière la série Persona acclamé par la critique, ouvre ses portes à encore plus de joueurs avec de nouvelles options de langage.Pour la première fois dans l’histoire de la série Persona, Persona 5 Royal sera disponible entièrement sous-titré dans les langues suivantes: anglais, français, italien, allemand et espagnol, offrant une toute nouvelle expérience de jeu Persona.«Nous sommes ravis de commercialiser encore plus de localisations de Persona 5 Royal – en étendant l’expérience de jeu à tous nos fans francophones, italiens, allemands et hispanophones du monde entier.» – Jon Bailey, directeur de marque pour ATLUSAuparavant, il y avait eu une certaine confusion, comme il a été déclaré dans un Q&A Atlus Discord que Persona 5 Royal ne prendrait en charge que les sous-titres anglais et japonais. Cependant, suite à cela, le détaillant Video Game Plus a déclaré que le jeu prendrait en charge les sous-titres anglais, français, allemand, italien et espagnol. Ils ont dit qu’il s’agissait d’informations officielles de Sega.Persona 5 Royal est sorti sur Ps4 au Japon le 31 octobre 2019. Il sortira en chinois traditionnel et coréen le 20 février 2020, puis une sortie nord-américaine et européenne est fixée le 31 mars 2020.