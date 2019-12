Le jeu est sortie le 27 novembre 2019 au prix de 4 500¥ HT, uniquement disponible sur le PS Store.Cette compilation comprend :- Cyber Troopers Virtual-On (1995)- Cyber Troopers Virtual-On Oratorio Tangram M.S.B.S. Ver. 5.66 (2000)- Cyber Troopers Virtual-On Force (2001)Pour l'occasion SEGA et Tanita se sont "associé" pour sortir le Twin Stick. (Que je vous avais présenté.)->->

posted the 12/01/2019 at 04:13 PM by gunstarred