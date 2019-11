Le titre était tout trouvé pourtant "LONDON BRIDGE IS FALLIN DOWN" Vous ne trouvez pas ça bizarre que 3 semaines après la sortie de death stranding il y ai une attaque sur le pont de London Bridge ? Vous ne pensais pas que ça ai un lien ??? Nan trêve de plaisanterie mal placé, juste pour dire que j'ai trouvé la coïncidence assez folle. Voilà voilà, bonne nuit à tous

posted the 11/29/2019 at 10:46 PM by bladagun