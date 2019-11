Fini en 55h, en mode difficile.



Non seulement le jeu est bon dans son histoire, son univers, mais il arrive à rendre un jeu de livraison réellement intéressant par son ambiance et son gameplay plutôt bien trouvé.

Et puis à la moitié du jeu on a enfin des armes pour se battre mais la pénalité est lourde de conséquences, et on se dit que kojima est très bon dans le troll et dans le marketing. Il ne montre vraiment que ce qu'il veut bien montrer.

Par exemple le scénario a été presque intégralement spoiler dans le dernier trailer, mais sans recoller les morceaux de ce qu'il nous montre on ne comprend rien. Et même en suivant bien le scénario et en lisant les archives, ça reste plutôt complexe et opaque à comprendre.



Et puis merde, y'a plus d'idées géniales, de détails marrants, de clin d'oeils, de références dans le jeu

que dans les 99% des jeux génériques qui sortent depuis 10 ans.



Et quand tu restes aussi longtemps sur jeu comme je l'ai fait avec DS, en me disant "je vais jouer 30 min le temps d'une livraison parce que demain y'a le taf", et que 3h après t'es toujours dans le jeu, ca veut tout dire pour moi. Et j'ai pas ressenti ca depuis zelda botw et the witcher 3 et bloodborne. Donc je le rajoute dans mon top gen.



Après je peux comprendre que l'on accroche pas, c'est un jeu qui prend son temps, et c'est dur dans notre société actuelle d'être plongé dans un univers qui mise sur l'ambiance et le ressenti du joueur, au lieu d'aller chercher directement ses bas instincts de tueur de masse ou de jeu vite joué vite torché pour passer au suivant.



les plus:



+Un univers travaillé, recherché, documenté, référencé

+Graphiquement impressionnant

+Une direction artistique fabuleuse

+Un casting très bon

+Une mise en scène et une réalisation toujours au top

+Une VF de très très bonne qualité

+Les musiques

+Le sound design

+La diversité du gameplay, des situations

+Une histoire touchante pour la plupart des personnages

+Un réel sentiment de progression dans le gameplay: revenir avec l'équipement du début est significatif

+Surement les 2 premières heures de jeu les plus immersives que j'ai assisté

+La durée de vie, et j'ai encore surement le double pour finir les quêtes annexes

+Un jeu tellement addictif, preuve de sa qualité

+Une nouvelle approche du multijoueur, basé sur la coopération et le partage des ressources. On se sent vraiment aider.



Les moins:



-Sam est quand même trop souvent muet, oui il parle mais il se pose jamais de questions, surtout quand ca le concerne

-Ce moteur physique de merde, la gestion des collisions est vraiment indigne de la qualité du jeu

-Les véhicules qui sont dévalorisés par le moteur physique

-Par moments c'est quand même un peu trop cryptique

-la jaquette du jeu FR immonde



9/10