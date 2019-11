Je suis au chapitre 8 pour 45h de jeu et je le trouve tellement exceptionnel avec son atmosphere, sa bande son de folie propre à l'univers ! Je suis tombé amoureux de ce jeuPlus t'avance et plus c'est la grosse claque ! Je n'ai pas eu de Game Of The Year depuis 2015 mais en 2019 je peut vous le dire et vous le garantir ce film, ce jeu qu'est Death Stranding est le GOTY sans conteste, ne me parler pas d'action, de quetes fedex qui est la definition meme du jeu quand on connait le but du scenario mais simplement de l'une des plus belle experience videoludique a vivreUn Casting qui est juste parfait avec du recul et des heures passées à leurs cotés !La derniere creation en date de Kojima m'avait tristement decu (MGSV) surement pour les raisons qu'on connaissait tous mais la il à carrement mis une baffe à l'industrie du jeux vidéoAlone we have no future !Once, There Was an ExplosionFragileJ'espere un gros DLC à venir !