6/10

Au moment de rendre la conclusion de ce test, une évidence s’impose. Pris « cliniquement » et avec des critères objectifs, Shenmue III n’est clairement pas digne des standards de son temps. Et il serait trop facile de trouver toutes les excuses du monde au jeu pour expliquer ses lacunes et ses choix de gameplay discutables. Un jeu s’appelant autrement et sortant dans les même conditions ne pourrait pas prétendre à obtenir la moyenne, clairement. Cependant, il est également nécessaire d’analyser l’oeuvre dans son contexte et, dans le cas qui nous intéresse ici, il est surtout question de savoir une chose : répondra-t-il aux attentes des fans ? Le jeu ne s’y trompe d’ailleurs pas et offre de nombreux clins d’œils aux précédents opus ainsi qu’un temple « Save Shenmue » à la gloire des backers (et de Yu Suzuki aussi). A cette question, la réponse est clairement oui, malgré tout. Shenmue III est un jeu venu tout droit du passé et qui fera ressentir exactement les même sensations qu’à l’époque tout en poursuivant une histoire arrêtée en cours de route. Les fans n’attendaient pas forcément plus.Les plusUne véritable suite loin d'être au rabaisL'ambiance, les sensations, tout ce qui fait l'ADN de Shenmue est bien làEnfin la suite de l'histoire !Esthétiquement réussiLe nouveau système de combat, imparfait mais intéressantUn jeu qui saura charmer les fans, ce qui reste le plus important au finalLes moinsUne technique d'un autre âge cumulée à des saccades, du popping et des problèmes de scriptsL'abondance de "cuts" incompréhensibles dans les scènes narrativesLes même limitations qu'en 2001La jauge d'endurance"Farmer", encore et encoreLes magasins n'ont plus d'horairesOn n'en ressort pas vraiment avancéhttps://www.japanpop.fr/test-shenmue-iii-ps4-pcc'est ce que l'on a vu dans le stream de shincloud au final par contre quid de la durée de vie étrangement ....un jeu qui ne devrait même pas avoir de note puisque ça risque de lui être problématique pour les joueurs qui sont trop attaché à ce détail au lieu de lire le contenu du test et étant intéressé par commencé la sagapar contre pour les autres les fans bah ça fais le taff en espérant des patch et une suite plus peaufiné