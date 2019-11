News Cinema

https://twitter.com/GalGadot/status/1196167460501671936

Depuis quelques heures déja, la twittosphere s'enflamme à propos d'une Snyder Cut de Justice League.Ben Affleck, ayant joué le role Batman, a rejoint le mouvement sur Twitter en publiant un tweet avec une simple déclaration: #ReleaseTheSnyderCut. ( https://twitter.com/BenAffleck/status/1196200825766453248 )Le tweet arrive quelques heures après que Gal Gadot, la star de Wonder Woman, ait également publié un twitter pour la Director's Cut Justice League de Zack Snyder, en partageant une photo inédite.Affleck et Gadot se joignent avec l'ensemble du cast telles que Jason Momoa, Ezra Miller et Ray Fisher, stars de la Justice League, publiant divers plans inédits du film dans l'espoir d'attiser le feu.Comme on dit, pas de fumée sans feu. Je fais partis de ceux ayant énormément apprécié le travail de Zack Snyder sur les bases qu'il a voulu mettre en place. A titre personel, Batman Vs Superman (version longue) est un chef d'oeuvre incompris, et j'aimerais vraiment la voir la version de Director's Cut de Justice League.