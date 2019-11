Previews

C'était durant la, lorsque le petit studio Suédoisdévoila pour la toute première fois. Unprenant place dans un monde ouvert post-apocalyptique peuplé exclusivement d'animaux. Et puisant son inspiration dans les récits de fable et dePlus de 2 ans se seront écoulés depuis, et toujours pas l'ombre d'une date de sortie définitive alors que l'engouement de ce jeu n'a fait que croitre auprès des fans et des curieux. Ce sont ces raisons qui m'ont motivé à essayer ce titre au sein de la zonede laet dont je vais parler de suite.Première chose qui m'a surpris en début de démo, l'aspect très poussé de la création de notre avatar. Qui tient davantage de la modification (ou plutôtcomme le titre du jeu le laisse suggérer) que de la simple personnalisation. Chaque caractéristique physique imposée aura une incidence sur les compétences de notre personnage. Une taille plus ou moins grande influera sur la vitesse et l'agilité par exemple. À ma connaissance, peu de jeux vidéos ont poussé cet aspect aussi loin et on peut être quasiment sûr qu'il n'y aura pas 2 joueurs avec des avatars identiques.Pour le, on est dans unclassique qui se laisse jouer sans toutefois bouleverser la formule. Et mois vif qu'unpour citer un exemple connexe sorti en 2019. Avec la possibilité dans cette démo, d'attaquer aussi bien à distance avec un fusil mitrailleur, qu'au corps à corps avec un poing mécanique dont il faudra charger le coup pour faire davantage de dégâts, et défoncer quelques portes.Autre élément deplutôt amusant que j'ai pu expérimenter durant ma session de jeu, une bulle d'eau avec laquelle on peut rebondir assez haut et même piéger des ennemis dedans. J'ignore quelles autresdu genre ce jeu réserve mais ça entrevoit beaucoup de possibilités.Même si le jeu est loin d'être une claque graphique et qu'on sent qu'il est encore en développement, j'aime beaucoup la direction artistique et l'ambiance sauvage qui s'en dégage. Le tout enrobé par une narration décalée avec une voix-off qui ne se prive pas de commenter avec humour et sarcasme la moindre de nos actions.Voilà pour made. Un titre qui a (encore) besoin d'un peu de temps devant lui. Mais dont je ne doute pas du grand potentiel que j'ai à peine effleuré. Rdv en, peut-être..Pour demain, la prochaine et dernière Preview PGW portera sur