Yosh tout le monde,



Petite question: je réfléchis de plus en plus à faire une reconversion professionnelle (suis dans la comptabilité depuis plus de dix ans).



J'ai toujours aimé l'informatique et le développement Web est quelque chose qui m'intéresse énormément.



Est-ce que vous connaissez des formations gratuites permettant déjà d'intégrer les bases? J'ai regardé sur Google mais je ne trouve rien de bien passionnant.



On m'avait conseillé Open Classroom en me disant que c'était gratuit mais il ne me semble pas que c'est le cas.



J'ai pris sur Udemy un certain nombre d'heures de formation vidéo pour le moment mais ça manque de support écrit sur lesquels on peut prendre des notes.



Pour info: plus possible pour moi de retourner en cours pour suivre une formation en "initiale" financièrement =/



Merci par avance pour votre aide ^^