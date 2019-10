Bonjour Un mod permettant de jouer à GTA 5 en VR sans vorpx est disponible pour les casques Oculus rift CV1 et S. Il sera probablement jouable avec l'Oculus Quest en se connectant au PC à l'aide de l'Oculus Link. Je vous mets le lien pour l'installer. https://www.reddit.com/r/oculus/comments/dkhib0/who_wants_to_return_to_los_santos_to_play_the/?sort=new Les contrôleurs ne sont pas pris en charge mais l'expérience vaut le détour même en jouant à la manette. Se balader dans Los santos en VR est juste dingue. J'ai un casque VR depuis 2014 et c'est ma meilleur expérience. https://www.youtube.com/watch?v=V1gBa8jmhok

10/27/2019 dabaz