J'ai pu profiter d'une séance d'avant-première, hier soir, pour enfin voir JOKER, la nouvelle version d'un des méchants les plus célèbres de l'histoire des comics ricainsBon, ben allez le voirFranchement, c'est la claque à laquelle on s'attendait. J'avais peur de m'êtrepour le film, mais non, c'est bel et bien la tuerie qu'on nous avait annoncé.Un film sombre, complètement dingue, qui prend son temps, et qui fait super, super mal. L'interprétation de Phoenix est bien celle que tout le monde attendait : une dinguerie. Ce mec est juste un monstre de talent, il a bossé comme un fou pour ce rôle, auquel il croit à chaque seconde.Je ne dévoilerai RIEN, mais vous verrez que les séquences les plus géniales du film sont finalement les plus simples, des idées envoyées comme ça qui nous montrent le personnage comme en décalage complet avec toute la société qui l'entoure.Le débat du best Joker avec Heath Ledger n'a pas vraiment lieu d'être : les deux sont magistralement interprétés, et partent dans des directions vraiment, vraiment différentes.Pour autant, si certains avaient peur de trouver un film superbement interprété, bien écrit, mais qui ne parlerait pas vraiment du Joker, ben ils peuvent être soulagés.C'est vraiment le Joker, quoi. Je ne pensais pas retrouver à ce point le personnage. D'ailleurs, quand on y pense, rien ne les empêche de connecter ce film au prochain Batman de Reeves. Mais bon, à priori, on est vraiment dans le One-Shot, ce qui est très bien aussi.Le film fera débat, clairement. Va même y avoir des polémiques sur son message. On entendra des gens dire que c'est un chef d'oeuvre, d'autre que c'est un faux film d'auteur maladroit dans son propos. Mais tout le monde sera d'accord sur un truc : c'est un film qui fait parler, qui interpelle, qui suscite le débat après visionnage (si vous y allez en couple, on entre potes, y'a café obligatoire juste après pour en tchatcher, et tout le monde a un avis différent).C'est bien le Joker. Juste une nouvelle version, différente des autres. Mais c'est bien lui.Putain, quel film !