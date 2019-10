Star Citizen

La version 3.7 de l'Alpha de Star Citizen vient de s'ouvrir sur le serveur de test (le PTU) auxde type concierge (plus de 1000$ dépensés dans le jeu) et aux subscribers (ceux qui dépensent 10$ par mois pour s'abonner à divers avantages). Avec cette ouverture, le sceau de la confidentialité (le NDA) auquel les testeurs étaient jusqu'alors tenus a sauté : les streamers de Twitch s'en donnent désormais à cœur joie pour exposer cette nouvelle mouture à paraître sous toutes ses coutures !Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette 3.7 a les faveurs des testeurs ! Si elle est en test et reste donc à finaliser, cette future Alpha comprend notamment un vaisseau supplémentaire par rapport à ce qui avait initialement été annoncé (le fameux RSI Mantis qui avait mis plus de 10 jours à se révéler, cf. cet article ). Laque beaucoup pourraient juger mineures mais qui sont néanmoins très agaçantes pour un jeu spatial de cette envergure, qui vise un réalisme esthétique de haute volée (les bugs visuels du Caterpillar sont corrigés, les roues et suspensions des véhicules aussi, les effets d'atmosphère sont encore plus bluffants, etc.).Le RSI MantisVoici ce que cette 3.7 va apporter à l'univers de Star Citizen comme nouveautés (les corrections diverses ne sont pas listées, ce serait bien trop long) :! Des cavernes vont être dispersées sur certaines planètes ou lunes... et pas forcément faciles à débusquer ! Ces grottes peuvent être le théâtre de missions diverses, d'ennemis à abattre ou simplement de simples endroits à explorer dans le noir et le silence... simplement armé d'une torche et d'un bon sens de l'orientation pour ne pas se perdre !- Le minage en mode FPS : armé d'un petit outil, votre personnage va pouvoir récolter des pierres précieuses dans les grottes justement (mais pas seulement) et les revendre à prix d'or.- Les fruits et légumes sur les plantes à ramasser... avec son inventaire personnel ! Et oui, vous allez trimbaler des choses, il va falloir les stocker dans un sac à dos, avant de pouvoir les vendre.! Cette nouveauté, très attendue par les joueurs, va enfin permettre de se partager le butin d'une même mission jouée à plusieurs. De quoi grandement augmenter l'intérêt de Star Citizen en comité, surtout quand vous voulez aider des potes qui débutent sur le jeu à se faire de l'argent.!! Jusqu'à présent, on pouvait acheter les vaisseaux dans le jeu, mais ils étaient proposés, à de trop rares exceptions, à tarifs vraiment prohibitifs. Il fallait vraiment farmer comme un taré pour s'offrir un vaisseau avec l'argent du jeu, une mission quasiment insurmontable pour unsimplement muni d'un Aurora ou d'un Mustang . Avec la location de vaisseaux, vous allez enfin pouvoir louer un vaisseau pendant 1 journée, 7 jours ou même 1 mois (30 jours), assurance comprise. Le choix promet d'être très fourni... De quoi rendre l'intérêt des missions rémunératrices et le fait de pouvoir les assurer à plusieurs plus intéressant encore !- La mise à jour de la customisation de son personnage à travers une interface plus intuitive.- Le gameplay d'interdiction quantique, apporté par le nouveau vaisseau RSI Mantis. A bord de ce nouvel engin, vous allez pouvoir empêcher les vaisseaux des autres joueurs de s'enfuir en Quantum Drive s'ils restent dans votre rayon d'action (on parle de 10 ou 20 km, cela reste à définir). Évidemment, il faudra jouer le vilain pirate avec d'autres joueurs car le RSI Mantis n'apparaît pas particulièrement bien armé...- Le retrait du VTOL, décrié par beaucoup de joueurs car très difficile à maîtriser. Introduit avec la 3.6, le VTOL offre des sensations de pilotage proches d'un hélicoptère aux abords des surfaces des lunes/planètes. Il est remplacé en 3.7 par un nouveau système dans l'immédiat moins réaliste, l'IFCS, mais plus confortable pour les joueurs. Ce système de vol atmosphérique évoluera gentiment pour tâcher d'apporter le réalisme que beaucoup de joueurs réclament néanmoins.- Deux nouvelles variantes du Vanguard.- Le Banu Defender, un vaisseau alien qui rappellera aux joueurs de StarCraft la race Protoss par ses tons dorés, organiques et jaunes. Ce vaisseau va être une véritable attraction pour bien des joueurs de par son originalité marquée.- Deux nouvelles armes. Teinté d'optimisme, ce rapport inonde d'ondes positives bien des qui ne s'étaient pas jugés pour critiquer (à juste titre), une Alpha 3.5 qui s'était vraiment fait attendre et avait franchement déçu.Les grottes (bah oui, c'est sombre hein)Entre toutes ces nouveautés pour l'Alpha 3.7 prévue mi-octobre, les ventes anniversaire de novembre ( évoquées dans cet article ) qui seront accompagnées d'