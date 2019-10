C'est Jez Corden qui l'a annoncé sur son compte twitter en disant avoir reçu un embargo pour un jeu de stratégie prévu pour 2020 sur Xbox et PC. Les seuls chose qu'il connait du jeu sont le studio et le nom du jeu.Il précise aussi que c'est un jeu qui n'a pas encore été annoncé.

