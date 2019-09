Kiss Shot n'est accessible que via un code caché dans le jeu no Kanzume Otokuyou : en appuyant sur A + B + C, les possesseurs de la console japonaise pourront en effet jouer à ce jeu de snooker publié par Sega en 1992. Pas forcément mémorable mais sympa pour l'anecdote, en espérant que les joueurs européens auront la joie de trouver eux aussi un petit bonbon sucré caché sous l'oreiller.

posted the 09/30/2019 at 09:18 AM by gunstarred