FB a présenté FB Horizon



Le truc qui chiffonne c'est le ridicule de la vidéo, bon on se doute bien qu'il faut faire croire que cela va être un truc grand public, donc pas de jeune geek barbu à la con ou de mec à lunette qui zozotte (les clichés quoi) mais bien la ménagère de -50 ans et son chat ainsi que son mari collectionneur de nain de jardin.

Bon soyons sérieux deux secondes, primo on est devant une vidéo de présentation d'un concept que d'un truc vraiment avancé, là-dessus on peut se demander si avec les millions qu'ils ont ils pouvaient pas avoir un truc plus sérieusement (même un peu ) abouti car là c'est du foutage de gueule à peine sorti d'un brainstorming.

Mais là où cela coince, c'est que la vidéo pourrait être justement une parodie la RV, entre le mari (avec l'air désabusé ou abruti) qui regarde sa nana qui semble complétement ridicule, où encore même le chat qui semble hurler WTF! Ils ont l'air tellement débile ces humains.

Une telle vidéo semble plutôt servir à éloigner un potentiel futur acheteur que d'essayer le bazar (sans même parler du prix).



https://www.youtube.com/watch?v=Is8eXZco46Q



Il y a donc un truc "à côté de la plaque" dans ce projet qui me fait dire que cela va rapidement finir à la poubelle.