J'attends pas l'annonce de GTA6 et de God of War 2 dans chaque State of Play. Mais bordel, c'est quoi ce format! Y'a zéro vie, zéro personnalité. Rien! Incroyable que Sony puisse pondre un truc si insipide.

Evidemment c'est pas contre le trailer de TLOU mais bien contre le format de State of Play que j'ai un problème. Disparaître pendant des mois pour une vidéo de 20 minutes pareille...