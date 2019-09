Bon, vous n'êtes pas sans savoir que Warner Montréal les mecs derrière Origins s'apprête à annoncer leur prochain jeu teasé depuis décembre 2018 avec les t-shirts hiboux porter par l'équipe. D'ailleurs un tweet de Scott Snyder le scénariste derrière Batman Arkham Origins si je dis pas de bêtises vient de faire un tweet où il est écrit :"BewareTheCourtofOwls" Wait For It supprimé depuis mais toujours visible sur BatmanArkhamVideo. Là le doute n'est plus permis x)Le prochain Batman est bel et bien une réalité et des rumeurs parle d'une annonce demain lors du State of Play de Sony.Mais bref, après un Arkham Knight qui en a déçu plus d'un dont moi, voici une liste de ce que j'aimerais beaucoup pour le prochain Batman Arkham.- Une ville grande mais pas trop, et avec de la vie car bon les quartiers morts ça va bien 5 minutes même si justifier par le scénario. Mais surtout une ville qui fait pas vide, avec des gens dehors, passant/voitures etc...- Pourquoi pas un cycle jour-nuit ou on incarnerait Bruce de jour et Batman la nuit avec un cycle météo (grand soleil/pluie/vent etc) pour renforcer l'immersion ça peut être pas mal.- Un système de combat plus complexe et pas juste baser sur le contre, avec de nouvelle prise, des ennemis plus coriace à battre, dont certains requièrent une certaine stratégie pour les vaincre et pas juste du bourrinage de bouton (je caricature mais bon).- Plus de lieux visitable comme la Batcave ou même carrément le Manoir Wayne qui servirait de Hub au joueur, avec des activités à faire dans celui ci, où il faudrait s'y rendre pour par exemple se détendre/augmenter ses capacités/ s'entraîner au combat contre des cibles etc... Un vrai chez soi à la manière d'un Toussaint dans Witcher quoi ^^. Visiter aussi des lieux variés dans l'aventure à la Arkham City comme l'aciérie ou le musée.- Des quêtes annexes véritablement intéressante et nombreuses avec des super vilains travailler, et pas juste du remplissage comme Arkham Knight avec ces trophée de l'Homme Mystère à n'en plus finir...- En parlant de l'Homme Mystère, pourquoi pas son retour avec des vraies énigmes cette fois bien casse tête et plus ces trophée à deux balles à choper.- Le retour des enquêtes pourrait être pas mal aussi mais en plus pousser un peu à la Origins ou même Knight ou chaque indice ne doit pas être négliger, et en moins assisté aussi et surtout qu'il y'en est un nombre suffisant et pas juste 3 dans le jeu quoi.- Des combats de boss ! Gros point noir de Arkham Knight, je veux des combats de boss intéressant et épique et pas des trucs à deux balles.- Je veux pas trop d'ennemi connu de Batman en même temps dans le jeu, mais juste ce qu'il faut, sinon après ça fait un peu indigeste un peu comme City avec parfois ces super vilains sortit de nul part.- Le retour des phases d'infiltration évidemment même si bon pas trop de doute à se faire là dessus c'est évident qu'on en aura.- Pourquoi pas le retour de la Batmobile mais vraiment que ce soit secondaire et plus omniprésent comme dans Knight (au secours les combats de tanks) juste un moyen de transport pour se déplacer plus vite en ville. Pourquoi pas aussi la Batwing même si bon ça m'a l'air un peu compliqué à intégrer.- Une histoire véritablement intéressante, mature et profonde avec un Chevalier Noir au bout du rouleau et une Cour des Hiboux sans pitié, avec conséquence et une fin marquante. En bref, un scénario qui claque et qui marque les esprits car la Cour des Hiboux c'est pas n'importe qui.- Claque graphique, ou en tout cas un très beau jeu bien détaillé, mais ça je pense qu'on a pas trop de souci à se faire là dessus.- Une bande son qui envoie à la Arkham City avec des thèmes marquants et une ambiance sonore travailler- Une bonne durée de vie serait idéale évidemment et une histoire pas trop courte en ligne droite.Voilà, ça sera déjà pas mal, alors oui peut être que j'en demande trop mais il faut que ça évolue je veux pas juste un "simple nouveau jeu Batman" mais un grand Batman, qui marquera les esprits et qui sera vraiment bon aussi bien dans son gameplay que pour le reste. En tant que fan, je veux un Batman a la Arkham City ou Asylum.Vivement l'annonce!!!