Je viens de rencontrer EVA et j'ai passé la zone aquatique avec les crocos.

Suivant les conseils de la communauté, je me suis lancé dans MGS 3 sur PS3. J'avais fait le 2 sur PS2 il y a 12 ans et le 1 sur PS1 il y a 6 ans. Je poursuis enfin la série.* Les scènes sont longues et on ne peut pas faire pause* Les dialogues sont bien écrits avec une touche d'humour* Tout a l'air badass* Beaucoup de détails dans la faune, la flore, la gestion du personnage etc* Les contrôles sont absolument horribles et surtout pour se mettre à ramper/à couvert.* Le fait de pouvoir contrôler la caméra ou de la fixer porte à confusion, si bien que je n'arrive jamais à connaitre la position des ennemis.J'en suis au tout début :Ce qui me fait vraiment peur c'est de ne pas pouvoir m'habituer aux contrôles. C'est frustrant car je ne parviens jamais à exécuter le plan d'action que j'ai préparé. Non pas car l'IA me fait des surprises mais pcq la caméra part en couille ou je ne maitrise pas bien les mouvements de Snake et il termine à la vue de tous en ayant tirer un chargeur à côté de la cible...Des conseils pour réussir à prendre en main les contrôles du personnage ??