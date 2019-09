Le géant de la pornographie a annoncé vouloir diffuser des Let's Play de jeux vidéo.



Let's... play ?



Le géant de la pornographie Brazzers vient d'annoncer son entrée dans le monde du jeu vidéo. Une nouvelle pas si étonnante dès lors qu’une telle industrie sait qu’elle est massivement suivie par des millions d’internautes. En effet qu’importe le sujet sur la toile, dès lors qu’il existe, il est certain que vous pouvez trouver son équivalent dans la catégorie « pour adulte ». Cette règle pouvant s’appliquer sur toutes les déclinaisons possibles, l’exemple le plus récent étant tout bonnement Bowsette qui a déchaîné la toile et les fans de Nintendo.





Le trafic d’Internet étant depuis toujours ou presque majoritairement dirigé vers l’industrie du X ce marché possède une force de frappe et surtout de suivi des tendances conséquentes. Le jeu vidéo est tout particulièrement concerné par ce marché parallèle et il suffit de voir les recherches suivant les sorties de jeu ou de personnages (bien souvent féminins) pour se rendre compte de cette situation. La sortie de Brigitte sur Overwatch en est un bel exemple, tout comme la parodie de Fortnite. De même en sens inverse, les compétitions peuvent impacter le trafic de ces sites suivant les heures de diffusion !



Finies les parodies, place au jeu



Après avoir produit des parodies d'Overwatch, ils ont annoncé leur volonté de produire des Let's Play. Vous pouvez ainsi voir les actrices s'essayer à vos jeux favoris, manettes en main. La vidéo de Mafia III est déjà disponible, et le prochain jeu sera Battlefield. Une nouvelle manière de découvrir ces jeux, reste à espérer que les personnes concernées seront aussi à l’aise face à la caméra avec une manette que sans…