Reportages

https://niindo64.com/2019/09/14/reportage-gamescom-2019-2-2/ Mon article originel

Hall 9































Hall 10.2









Luka Costume Artist













Hall 11.2







Hall 5













Business Area (Halls 1,2,3,4)

Hall 1





Hall 2

Hall 3.2









Hall 4.2







Mon pactole de la Gamescom 2019

etpartie de ma visite à la. Avec mes photos restantes des Halls avec, beaucoup de, et laÀ quelquesprès, le jolide Nintendo à laavait laqu'en. Avec en bonus un sympathique petitdans lede laJ'ai pu voir de près laqui sort lasur place mais exposée enà la vue de tous.Les gros titresdont la sortie est de plus en plusque sont(8/11/19),(20/09/19) et(31/10/19) étaient tous les 3 jouables aux prix d'unepouvant durerAinsi que, et(13/09/19). Quelquescomme(8/10/19),(2019) et(2020). Les versionsde(24/04/20),pour la fin d'année,ettous deux sortis laEn plus d'être testable chez, ledeétait également jouable chezsur pas moins deOn reste sur duavec le MMO, etEt(15/05/20) dont j'ai déjà écrit unesur GK.S'il y en a bien un que je nelà-bas, c'est. Et pourtant, ils ont érigé unen hommage à leursCommequi avait même droit à sa propre, etpour ceux que j'ai repéré.Leétait testable, avec unsur son stand. Pourquoi pas...Le stand de, sa, et savisible au fond de la photo.Le décor de(2020) et ses(24/09/19),(2020),, etqui vient de sortir.Et ledeavecenQuand leà gauche) côtoie le(Smash Ultimate à droite) avec les jeux de lade l'étage supérieur deDe très nombreusesprésentes dont une sur. Des bornes d'arcade de chez. Le stand(pour) qui est l'équivalentde notre. Et laen guest chez, ou l'desà la. Et qu'il faudrait au moins unepour toutvu leurDes, ou d'autres commesorti en, lebien nerveuxetD'autres jeuxcomme lequ'estet. Ceux decommeet, unoù on peutqui sort cet automne. Et, undisponible endepuis lesur l’réalisé par les mêmes derrière. Et qui est selon leurs dires, n’est pas qu’un énièmemais un mélange entreet. Un "". Pour les curieux, je vous invite à jeter un œil à ladu jeu qui ne manque pas d’Et pour finir avec cettedesque j’ai vus, ledont ladébutera en. Et qu’on ne verra pas avantsi la campagne de financement s’avère concluante.de mon côté à la. Ouverte à partir depour le public et regroupant lesLaétait certainementde toute lales jours d'ouverture au public. Lade droite ci-dessous qui est laduque j'ai prise leen donne undu Hall trônait laenque celle présente à laavait pour la première fois dans un salon (à ma connaissance) sa propreavec deset autres arborant ledu studio et deDeseten tout genre de chezet ailleurs.Et aussi énormément dedont vous avez unici avec, le duodedeetdu mangaAvant de, voici mesde laréservée auxou détenteurs d'unet que j'ai pupour la toute. C'estdans latellement l'qui y règne est. Unen comparaison dudes autres Halls.Tout leétait. Qui n'était accessible qu'à ceux munis d'unespécifique fournie par l’éditeur.Dedans on pouvait y trouver la boutiqueLes fabricants deEt des jeuxetC'est dans ceque j'ai pris mon uniquede cetteavecpour testeret dont j'ai écrit uneIci,avait lachez les journalistes.Desdu jeux vidéo venus d'bref duou presque.Et ici,etpour ne citer qu'eux.