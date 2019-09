Reportages

20

21 Aout 2019

https://niindo64.com/2019/09/06/reportage-gamescom-2019-1-2/ Mon article originel

Gamers Assemble !





Hall 6





16 avril 2020















8 Novembre

5 Novembre





5

9 Septembre

Hall 7





5 Novembre 2019













Lundi 19 Aout





20 Août



Mon meilleur souvenir de cette Gamescom 2019

Hall 8















23 Octobre





seconde partie, les halls avec entre-autres Nintendo, Square Enix, Netflix et la zone Business de la Gamescom. À suivre dans la, les halls avec entre-autreset lade la

Cette année, laa accueilli près de(dont), etissus d'au moinsdans le monde. Le tout sur une surface dede plus qu'en). Desparmi d'autres qui prouvent que ce salon porte bien sondeautre salon dedans lene peut se permettre desur une. Pas même l'que j'ai pumais qui lui, garde toujours uneau niveau desCommeet, les grossont situés dans les mêmes. À quelquesprès.y a élu domicile avec sondont laest imminente.et le très (très) attendupour leLe énièmesuravec l'opusannoncé pourduprécédemment cité, toute unedédiée aud'que j'ai trouvé. Avec d'autresde la licence, des, et desdédiés.Un petit peu d'et d’avec le récemment sorti, et une desdu salonpourLa zoneavecetqui sort ce mois-ci.Et une desdu salon, le retour de la sagaavec l'opusqui arrive leprochain et que j'ai pu. Résultat des (deux), c'est...Pour les, le retour desà l'ancienne contre les, et laassez poussée duet même ledes, on peut presque tout(oupour ceux qui préfèrent). Même si j'aurais aimé qu'on nousdessus durant lade la. Mais que ce soitparlant et au niveau desde jeu, c'estJ'ai eula caisse et à faire dessans que je me prenne systématiquement un. Et je sais quedans ce cas. Pour un saga de jeux de course qui se veutet donc par définition, c'est quand même un. Et lanetant il estdemême avec ça. En espérant que le jeu soitd'ici sadansmême sifortement.Pour les autresduqui sortiront tous deux enet lesur. IntituléetEt pour finir avec ce Hall, laavec sa scène etannoncé pour leLes jeux estampillésque sont(jouable actuellement enduau) et. Ainsi queetdont j'ai déjà écrit unedédié.Grandde ceet de cette. Eux qui avaientenet ayant fait leavec lede la même année.de chez eux n'étaitcette année, pas même lece salon.Cettea étéentre-autres par le siteEt le studioConnu pour seset qui cette année avait une grande zone consacrée àsortant le. Et qui pour le coup ressemblait réellement à un, laLe stand deet ses. Extension disponibleLaqui fut bienqueet qui aura au moins eu le mérite d'êtrecontrairement à l'. Avec unereproduisant lesde la, avec des...Parmi les jeux jouables, le tout juste sorti(3/03/20), lede(25/10/19) etpour cette année.Mais ladu stand, c'était. Avec unexposant de sympathiquesenet ayant(trop) de. Par, je voulaiscomment rendait le jeu (et éventuellementdesmais en) durant la. Et je peux vous dire que j'ai clairementQue le jeu ne soitni par, ni par les, je peux éventuellement comprendre. Mais s'être contenté de(dont uneavec lesdeet) qui ont été révélés durant la soiréele, c'est clairement du. Et là j'ai une pensée à tous ces gens qui ontpour voir unqui était déjà. En ce qui me concerne, je m'y suis prisle matin pour ne. Et...Lesur latenait unedelimité aux. J'ai dû m'y prendrepour avoir cettequi n'estde sitôt.Autrede ce salon,qui pour des raisons que j'ignore, asonde laOn y retrouvait, l'étonnant stand de(22/11/2019).Le stand de, la divisiondenouvellement crée.Le constructeuret ses attractions., et ses cosplays de l'universLededont j'ai aussi écrit une, et ledeEt pouravec ce, latoujoursavec un sacré paquet deEn particulier chez lesdont vous avez un petitci-dessus.Leà laqu'est le projetétait présent. Ainsi qu'unequi donnaient desen présentant uneavec lesLe trèsstand de, qui devraitEtet dont j'ai pu tester lequi est dans la. Avec en plus la possibilité de jouer ladequi sort en salles leprochain.Dans laétaientlaet laaux. Ainsi qu'unede