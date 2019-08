Previews

21 Novembre

https://niindo64.com/2019/08/27/apercu-gamescom-2019-asterix-et-obelix-xxl-3-le-menhir-de-cristal/



Mon article originel

se seront écoulés entre ce nouvel opus à venir leprochain, etsorti sur lade consoles. Ce dernier ayant fait l'objet d'unel'année dernière.Voici mes impressions issues de lasur. Développé cette fois paret que j'ai pu tester chezdans lede ladu salon.En tant qu'depuis le plus jeune âge de lade feuet, j'ai beaucoup apprécié l'et leminimaliste du titre tous deux trèsà l'de nos irréductibles gaulois. Qu'il s'agisse duet de ses(même si on ne pouvaitavec eux dans cette démo), des, de laet desqui ne connaissent que trop bien notrefétiche, et de ces bons vieuxdestinés à se faire. Tout y est.Pour le, on est dans une sorte deplutôtet en. Avec la possibilité d'incarneret(maismême si des choses sontd'après les développeurs) aussi bien enqu'en(contrairement àavant lui). Et qui ont chacunetconsommant beaucoup (trop) deLede par saet son, se démarque en pouvant par exemple, sesous des obstacles, et avoir un surplus deque lui octroie la fameuselui n'ade tout ça. Pas même lacar étantcommelese tue à le lui rappeler. Mais il compense avec sanaturelle lui permettant de faire davantage de, et le fameuxqui donne sonau jeu. Unedu Menhir que l'on n'adu jeu puisqu'il faudra récupérerau fil de l'aventure pour le révéler à saSous cette forme, leconfère. Lequi occasionne de gros. Laquiles ennemis. Et lequi lesà nous. Lesdevenant viteune fois en, ces capacités sont trèspour en balayer beaucoup. Capacités qui en, peuvent même êtrepar le joueur incarnantafin de faciliter la répartition desD'ailleurs en parlant des, il y en avait de plusieurs. Desclassiques de, armés d'unepour le combatou d'unpour l'affrontement à. Auxparfois perchés en haut de tours eten cas d'gauloise. Et les plusd'entre eux que sont lesqu'il faudra terrasser enparlant, ça se voit que le jeu est encore en pleinpuisque j'ai été témoin de quelqueset dequi espérons-le, seront corrigés d'ici sadans un peu moins de. Et pour finir, je dirais que ladu titre réside dans son aspectensur un. En, ilvite de sonet se révèle assezdans ses mécaniques. Ça sera tout pour monsur cet opus biendeEt de votre côté, le jeu vous hype ou pas ?