La team derrière Batman Arkham Origins prêt à dévoiler bientôt leur nouveau jeu ? C'est en effet un tweet bien ironique de Roger Craig Smith, la voix de Batman dans Origins qui sèment le doute, en effet dans un tweet il dit : ""Dégoûté de ne pas travailler sur quelque chose sur lequel je ne peux pas tweeter à l'heure actuelle parce que je ne peux pas déroger au NDA pour quelque chose que je vous assure n'existe pas." Et ce n'est pas un jeux vidéo. Même si l'acteur nous annonce le contraire avec son tweet, cette nouvelle, vite mise en avant par Batman Arkham Videos, pourrait être Batman Arkham Origins 2 ou alors un tout autre titre axé sur l'univers de DC, comme le suggère Osama Dorias en juillet dernier. Un nouveau jeu dans un nouvel univers donc, qui pourrait tout de même mettre en scène le justicier masqué. En rumeur depuis pas mal de temps déjà, un certain Batman Arkham avec la cour des Hiboux se profile à l'horizon sans que celui ci ne soit malheureusement confirmer pour le moment. Ça peut très bien être tout autre chose évidemment. Le tweet en question en commentaire, aucune idée de pourquoi il n'apparaît pas sur le lien mais pas grave x)

posted the 09/14/2019 at 11:26 AM by xslayer750