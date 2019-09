Disney+ nous apprend qu'une énorme partie des classiques de l'animation Marvel seront disponibles pour le lancement .Des noms aussi connus que le cartoondes années '90 ou le cartoondes années '90. Au détour de la décennie, l'éditeur aura connu un second âge d'or dans ses adaptations animées.On se souvient moins desou, moins longs et moins marquants,mais certains de ces cartoons avaient à l'époque permis de fédérer une jeune génération de futurs fans aujourd'hui convertis en amoureux de ces personnages,voire en lecteurs de comics.Ayant grandi avec ces séries j'en garde d'excellents souvenirs. Spider-man passait sur tfou le mercredi matin j'attendais comme un fou l'épisode suivant. Je suis heureux de pouvoir retrouver ces séries que je trouve largement supérieur a ce qu'ils ont fait dans les années 2000 et maintenant.Et vous?