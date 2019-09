Jeux Vidéo





Critiqué à l'époque parce qu'il était de bon ton de dégueuler sur Sony après leurs années d’arrogances "PSX et PS2" mais surtout pour les lenteurs entre chaque changement de zones du Home, plus que pour son contenu (et aussi par certains frustrés qui n'avaient que la 360 et ne pouvaient pas se payer en plus une PS3 et critiquaient le PlayStation Home sans jamais y avoir joué).



Ne pensez vous pas qu'avec les connexions plus rapides que nous avons de nos jours, et avec l'arrivée de la PlayStation 5, il serait tant de ressortir le PlayStation Home ?





Quelques exemples de zones



La Zone "Siren" et le jeu d'aventure "Ward of Despair"









La zone "IREM", bien japonaise ! Avec le PlayStation VR ça le ferait non ?









La Zone "Resident Evil 5" avec son mini jeu de recherche









Le trailer de la Zone "Le parrain 2" avec ses tables de pokers









La Zone "Far Cry 2" avec ses jeux "Reuben's Office" et "Train Station"









La Zone "Uncharted 3" avec son jeu "Fortune Hunter"









Le jeu "XI" d'aventure en "réalité alternée" ou l'on pouvait avoir des indices sur des vrais sites et blogs sur internet, et dans le Home même









La Zone et le jeu Sodium









Et sans oublier tous les jeux gratos du hub central, le bowling, les tables d’échecs, billards, etc... GRATOS !!!!