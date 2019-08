Ah ouais, quand même ! o_O

Mais OMG, quoiA cause (ou grâce) à la hype qu'est en train de mettre en place l'ami Negan autour de la sortie de Gears 5, je me suis relancé dans un run de la trilogie Gears of War Originale, sur ma p'tite One X d'amour.Je viens juste de terminer le premier, dans sa version One définitive, et j'ai trouvé le jeu toujours aussi bon qu'au premier jour. Et ce remake (car ce n'est pas un simple remaster) est vraiment bien foutu, le jeu étant proprement magnifique même en "simple" 1080p.Et du coup, je viens de passer à Gears 2. Et là je me suis rendu compte d'un truc : c'est qu'en fait, je ne l'ai jamais fait. Ni le 3, en fait. J'ai juste retourné ad nauseam le premier, dans le temps, à un point où j'avais le souvenir d'avoir "fait les Gears 360". Sauf que non. J'avais fait que le premier.Et que dire ? Ben déjà que le remaster de ce 2 est juste hallucinant ! Cette rétro-compatibilité améliorée n'en est vraiment pas une, ce sont bel et bien des remaster que nous propose là Microsoft, et gratuitement ! (Fin faut avoir le jeu d'origine, quand même.) (Et c'est mon cas) (Juste qu'il s'était accumulé dans mon backlog) (backlog que je ne finirai jamais, je pense. Je transmettrai cette mission sacrée à mes enfants qui la transmettront à leurs enfants).L'image claque grave ! En 4k, difficile de croire qu'on a là un "simple" jeu xbox 360 ! Du coup, entre tout le travail graphique effectué sur le remake du 1, et la remise à niveau en termes de définition et de textures du 2, mon cœur balance sur celui qui est le plus beau !Bref, article inutile juste pour partager un kiff persoAh si, un dernier mot :Franchement, je ne suis pas du tout anti-vf, ou du genre à me la raconter "connoisseur vo only" (j'avais même fait un article sur le sujet : http://www.gamekyo.com/blog_article420573.html ) mais là,J'entends certains dirent que la VF de Gears of War serait "culte" parce que son aspect "ridicule" renvoie aux nanars à grosses bidasses, ou aux dialogues bien nazes dans des films de bourrin à la(que j'adore, hein). Sauf que non, quoi. Cet aspect ridicule, surjoué du moindre NPC (à se demander pourquoi les mecs ont choisi la profession de comédien, bowdel !) renvoie aux pires moments de Metal Gear Solid etCar si l'on fait l'effort de passer sa console en anglais (non mais d'où j'ai pas le choix dans les options, bowdel ?),La voix de Marcus ne ressemble plus à celle d'une grand-mère (non mais cette VF !!!) mais bien à celle de!! Et ses potes ont juste la classe, les répliques sonnent juste, et participent à véhiculer l'aspect sérieux, sobre et classe de l'univers (et pas grand-guignolesque portnawak !)Bref, n'hésitez pas à tenter Gears en VO, c'est une toute autre expérienceFin du récit de life.Bobo, drop the mic'