J'ai fait un petit retour sur le jeu il y a maintenant quelques jours, et franchement je n'étais pas prêt à retrouver ça, c'est un foutoir sans nom bordel (mais que c'est fun).Entre les parties où c'est Jason qui se fait chasser par une bande de filles en furie, des parties avec des trahisons en pagailles ou encore avec des bug en masse, il y a de quoi faire.Quel dommage que le jeu a plus aucun nouveau contenu a cause du procès de Victor Miller. :/Je vous ai fait une petite vidéo de ce qui se passe en quelques jours sur ce jeu de taré, 80's forever.Et vivement un nouveau film Vendredi 13, que ça fait longtemps.Lien direct : http://www.youtube.com/watch?v=dYgDO_rGW-U