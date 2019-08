Il m'a l'air très bon ce MW, entre le feeling des armes qui a l'air très bon, les impacts de balles réaliste, et l'ambiance sonore, franchement ça fait plaisir à voir ! Enfin un retour au source qui fait du bien avec ce qui semble être un vrai jeu de guerre et plus leur délire futuriste là avec des armes rose fluo et danse Fortnite x)Bref je vous laisse juger tout ça avec la vidéo