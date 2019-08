Bonjour à tous.



Ce matin j'ai ressorti ma switch que je n'avais pas touché depuis smash bros, je lance le jeu et la console me dit qu'il faut la mettre la console et le jeu à jour pour jouer à smash (normal depuis le temps que je ne l'ai pas allumé) , n'ayant pas de connexion à proximité j'essaie de lancer le jeu sans les mises à jour mais la console me le refuse.



Y a t'il une alternative à mon problème ? J'ai du mal à croire qu'il est impossible de jouer en l'état.