Humour

Salut tout le monde !Après des mois de pause pour un tas de raisons différentes, j'ai enfin décidé de refaire un let's play. Celui-ci n'est pas n'importe lequel: c'est celui où on arrive à Kalm et où Claude raconte son histoire. C'est donc l'un des moments du jeu où j'ai dû décider de pas mal de choses (la personnalité de Sephicrotte et ses motivations notamment) pour tenter de donner une cohérence à l'histoire ^_^Si vous voulez découvrir la parodie, je pense que cette vidéo est l'une des bonnes à choisir pour commencer... malgré ceci dit le fait que l'écran de jeu n'ait pas été capturé jusqu'en bas dans les phases d'exploration, j'ai pas compris pourquoiBref, bon amusementPour mémoire:Bonne (fin de) journée !