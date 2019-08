L'Otaku et sa Mère

Suite à un commentaire que j'ai eu de la part de Testament, je m'essaye aussi à vous lire du Starwars, bien sur Legends(je suis pas fan du nouvel UE).

Et je commence avec un roman non réédité en france.



Le premier volume de la saga "Les jeunes chevaliers Jedi", "les enfants de la Force" qui suit la formation des jumeaux Jacen et Jaina Solo.



Une saga signée Kevin J Anderson(auteurs de Tales of the Jedi et de l'Academie Jedi parmi l'UE Legend) et Rebecca Moesta.



J'espère que vous apprecierez, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé.