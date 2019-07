Salut,C'était pour prévenir si certains d'entre vous ont réservé le collector de Death Standing au début qui était à 149€.Certaines enseignes ont prévu d'annuler les pré-commandes du collector dû à une erreur de tarif national, à l'heure d'aujourd'hui le prix officiel est à 199€.Voici une mise à jour du 29 juillet des enseignes qui vont où non honorer les préco du collector .Micromania a confirmé que toutes les commandes seront honorées et qu’il n’y aurait aucune annulation.Leclerc a confirmé l’annulation de toutes les préco à 147€… et le collector sera remis en vente à 200€.La Fnac, Cdiscount et Cultura n’ont pas encore communiqué…J'ai mis à dispo le lien pour ceux qui préco ailleurs.Heureusement j'ai préco mon collector à micromania j'avais hésité avec la fnac.Bon jeux à tout le monde.