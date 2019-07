L'Otaku et sa Mère

Et voilà, comme annoncé dans ma dernière vidéo, on débute la lecture du premier roman du Nouvel Ordre Jedi, la Saga de l'univers étendu qui fait office d'épisodes 7,8 et 9.

Une première pour Moumoune, on va essayer de sortir des videos régulièrement car il faudra surement 15 à 20 vidéos pour traiter un roman.



Mettez vous à l'aise, profitez bien de la lecture et que la force soit avec vous!