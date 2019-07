Pour ceux qui se rappel de lui, il avait déjà fait une campagne kickstarter qui malheureusement pour la Team Einherjar n'a pas été fructueuse. Ils reviennent donc pour un second round.Dans un avenir lointain, un nouveau fléau connu sous le nom de Phanteria s'est généralisé, transformant les êtres vivants en abominations morbides, appelées Phantasms, ne laissant que la destruction sur leur passage.La célèbre ville de Faeble, à la tête de la science, a créé les Robots Apostoloïdes, une contre-mesure à la peste Phantasm. Leurs principales fonctions sont de lutter contre les Phantasmes et de rechercher des Excels, des humains capables de manifester et de gérer des pouvoirs surnaturels qui leur sont conférés par infection; pour aider dans la lutte et reconstruire les ruines de l'humanité.Cependant, il y a des âmes malheureuses qui errent parmi les vastes restes d'un monde oublié. Beaucoup d'humains qui ne peuvent pas gérer leurs pouvoirs ou sont sur le point de se transformer en fantasmes sont livrés à eux-mêmes. En conséquence, ces humains se regroupent dans de petites colonies dispersées à travers le monde, migrant constamment d’un endroit à l’autre, ne sachant jamais ce que demain pourrait être.