The Division propose un background intéressant, nous plongeant dans une version fictionnelle des États-Unis ravagés par un virus. Le premier opus nous emmenait à New York, le second à Washington D.C., mais il faut bien avoué qu'outre le pitch de base, la narration n'est pas le point fort de la licence d'Ubisoft, qui reste avant tout une expérience en open world pensée pour être faite en multijoueur coopératif.Et pourtant, il y aurait de quoi faire. Tim Spencer de TT Games imagine sur Twitter un jeu solo narratif The Division, à la The Last of Us, se concentrant sur un Agent voulant retrouver sa famille après avoir été envoyé en mission à New York, mettant en avant les sacrifices personnels des Agents du SHD et leur évolution mentale face à situation presque apocalyptique. Une idée partagée à Julian Gerighty, directeur créatif du jeu (le même qui trollait les fans de Splinter Cell), qui s'est empressé de demander aux joueurs de The Division s'ils aimeraient voir ce genre de spin-off solo. Les fans sont évidemment très intéressés par ce projet, leur avis n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.À l'avenir, il se pourrait bien qu'Ubisoft développe un The Division narratif en solo, mais pour l'instant, le studio reste concentré sur le contenu post-lancement du second opus, qui va très prochainement accueillir la Title Update 5 et l'Episode.Moi je dis pourquoi pas ?