Bonsoir à tous









Mauvaise nouvelle, pour la premiere fois depuis 2013(DS2) un jeu From software ne sera pas jouable à une Gamescom. Bandai namco a révélé la liste des jeux jouable...



Dragon Ball Z Kakarot

Code Vein

One Piece Pirate Warriors 4

The Dark Pictures Man of Medan

One Punch Man A Hero Nobody Knows

RAD

Disney Tsum Tsum



La douche froide =(